Школьники из Челябинска создают экзоскелет для людей, перенесших инсульт и тяжелые травмы

Устройство нужно надевать на себя, как рубашку. Фото: пресс-служба "Кванториума".

Воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» собирают устройство для реабилитации людей, перенесших инсульт и тяжелые травмы. Речь идет о создании экзоскелета.

Идея родилась во время общения с медиками одной из местных больниц. Работа над проектом велась целый год. Опытный образец получил высокую оценку медиков, а также 500 тысяч рублей по программе «Умник» от Фонда содействия инновациям. Работа будет продолжена на деньги федерального гранта.

— Это огромное достижение! Ведь «Умник» — «взрослый» конкурс: впервые грант получил проект, созданный детьми. Хотя, конечно, наша победа — результат командной работы «Кванториума», ЮУрГУ и специалистов разного профиля, — говорит руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Ребята уже приступили к созданию следующей версии прототипа. Устройство выполнят из облегченных материалов, образец станет компактным, и его можно будет испытать на пациентах.

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