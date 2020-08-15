Житель Миасса с сыном еле ноги унес от семейства медведей близ Таганая

Следом за медвежатами на дорогу вышла медведица. Фото: Алексей Барсуков.
Это только в зверинцах медведи лениво ворочаются с боку на бок. В живой природе косолапые увальни очень подвижны и представляют опасность для человека. Житель Миасса Алексей Барсуков встретил троицу бурых, когда возвращался домой из похода.
Алексей и его сын проезжали на великах небольшую деревню Михеевка. Неожиданно на грунтовой дороге они увидели двух медвежат. А за ними из зарослей вышла мама-медведица.
Ситуация была очень опасной. Мать семейства могла пойти в наступление, отгоняя людей от своих малышей. Чтобы предупредить нападение, Алексей стал кричать — отпугивать косолапых.
Медведица испугалась и загнала деток в лес, а потом и сама скрылась в зелени у дороги.
Алексей выложил видео встречи в паблике «Регион-74 | Челябинск».
— Для местных такая встреча — настоящее потрясение. Ведь тропинка, по которой гуляли медведица и медвежонок, пользуется популярностью у грибников. Но хищников раньше здесь никогда не было, — замечают бывалые южноуральцы.
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