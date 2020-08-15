В Челябинске грузовик провалился в яму, для ремонта которой привез асфальт

Хотел вывалить асфальт в яму и провалился в нее сам. Фото: 31tv.ru.

Курьезный случай произошел в пятницу, 14 августа, на улице Мира — она находится в Металлургическом районе города.

Накануне происшествия рабочие ремонтировали подземные коммуникации — меняли трубы. После ремонта огромную яму засыпали щебнем и собирались уложить свежий асфальт.

Но грузовик с горячим асфальтом совершил неаккуратный маневр и провалился колесами в яму.

У грузовика застряли колеса. Фото: 31tv.ru.

Еще одно необычное ДТП произошло в пятницу на перекрестке Блюхера и Рылеева. Байкер не успел вовремя остановиться, велосипед врезался в притормозившую впереди иномарку и разбил заднее стекло автомобиля.

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