В воскресенье в Челябинске ограничат движение на 7 улицах

16 августа в Челябинске будет ограничено движение из-за дорожных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске проводят дорожные работы, из-за чего сегодня, 16 августа, ограничат трафик на 7 улицах. Об этом сообщает администрация города.

Движение будет затруднено на следующих участках:

— Ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов;

— Ул. Новороссийская — устройство асфальтобетонного покрытия (выполнение работ в ночь);

— Ул. Молодогвардейцев — устройство асфальтобетонного покрытия;

— Ул. Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь);

— Ул. Жукова — демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара. Установка поребрика и асфальтобетонного тротуара. Фрезерование проезжей части;

— Ул. Кирова (от ул. БратьевКашириных до проспекта Победы) — устройство асфальтобетонного покрытия;

— Ул. Индивидуальная — демонтаж и установка бордюрных камней.

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