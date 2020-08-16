Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 августа 2020: почти 9,5 тыс. переболели COVID-19

Свежие данные по коронавирусу в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 16 августа зарегистрировали 78 новых случаев. Всего 13299 южноуральцев заразились COVID-19, 3456 из них находятся под присмотром врачей.

За день 34 человека выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9494 пациента переболели коронаврусом.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 71 год: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь ;

— пациент, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз;

— пациентка, 92 года: острый инфаркт миокарда;

— пациентка, 68 лет: рак, гипертоническая болезнь.

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