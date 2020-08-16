«У теплиц стекла выбило»: в Магнитогорске крупный град ударил по дачным участкам

Град ударил по дачным участкам в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacity

Вечером в минувшую субботу, 15 августа, в Магнитогорске прошел крупный град. Непогода ударила по дачным участкам, поэтому садоводы начали переживать за свой урожай. Очевидцы сняли на телефон крупные льдины и поделились роликом в городском сообществе.

— Идет град размером с яйцо. У теплиц стекла выбило, — рассказывает местная жительница.

В ролике слышно, что град барабанит по крышам, словно пулеметная очередь. Тем временем, грядки превратились в настоящее болото, а урожай могло просто разбомбить льдинами, которые выбили стекла в теплице.

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