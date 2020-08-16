В Челябинской области чиновник ответит за растрату 420 тыс. рублей

Чиновник из-за Снежинска присвоил более 420 тыс. рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Снежинске завершилось расследование по уголовному делу. Местного 54-летнего чиновника обвиняют в присвоении и растрате более 420 тыс. рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

— Директор одного из муниципальных бюджетных учреждений Снежинского городского округа, используя свои служебные полномочия, фиктивно принял на работу своего знакомого, — сообщает пресс-служба МВД Челябинской области. — В зарплату вновь принятого сотрудника включили выплаты в виде различных надбавок, размеры которых заведомо превышали размеры оплаты труда в данной должности. Затем обвиняемый уговорил своего знакомого оформить и передать ему в пользование банковскую карту, на которую впоследствии поступала зарплата. Бывший директор трижды принимал и увольнял работника, получая при этом его заработную плату за разные периоды времени.

Дело передали в Снежинский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь недобросовестный чиновник может отправится в места не столь отдаленные на 6 лет.

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