Челябинскому фонду, спасающему диких животных, нужны деньги на реконструкцию вольеров

Животным не хватает места в вольерах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сын известного челябинского ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна рассказал, что фонду «Спаси меня», который помогает диким животным, нужно более 1млн рублей на реконструкцию вольеров.

— Многие из вас уже знают, что в приюте намечена реконструкция вольеров. Это не прихоть, это вынужденная мера, животных много, места мало, — пишет Давид Дабага. — Мы решили положится на предложенную помощь (благотворительную) специалистов, которые рассчитали все так, чтобы все остались довольны. Был сделан проект, по которому составили смету. Общая сумма за все: 1093 483,50 рублей. Но это стоит того, чтобы у Гектора был бассейн, необходимый ему для поддержания мышц на задних лапах, у Атоса появилась возможность наблюдать за происходящим на площадке, у лебедей свой зимник.

Работы начнут, когда фонд внесет предоплату в 500 тыс. рублей. Сейчас у приюта в наличии только 300 тыс.

— На дворе уже август, зима не за горами, поэтому, чем быстрее начнутся работы, тем лучше, — добавил Давид Дабага.

Все вольеры будут сделаны индивидуально под каждого обитателя.

Также приюту можно помочь не только деньгами, но и стройматериалами.

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