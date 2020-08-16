В Челябинской области полицейские конфисковали у предпринимателей 2,3 тыс. бутылок алкоголя и 15 тыс. литров спирта

У южноуральцев изъяли 15 тыс. литров спирта. Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области

В Касля задержали двух южноуральцев, которые незаконно готовили и продавали алкоголь.

В кустарных условиях предприниматели изготавливали крепкие напитки, затем разливали огненную воду по бутылкам с известными марками и готовили к продаже.

— Во время обыска правоохранители изъяли более 2300 бутылок с этикетками известных марок производителей и почти 15 тысяч литров спирта, — сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.

Против 39-летнего и 28-летнего жителей возбудили уголвное дело. Сейчас они находятся под стражей. За незаконный оборот алкогольной продукции им грозит 6 лет заключения.

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