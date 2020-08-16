На Курган обрушился мощный ураган и сильный ливень

Вот так выглядит из окна ливень в Кургане. Фото: vk.com/kurgan.siti
В Кургане пошел сильный ливень. Из-за «водяной завесы» горожане с трудом могут рассмотреть соседние дома.
Улицы действительно поливает, как из ведра. Если приглядеться, то на кадрах можно увидеть столпы воды, падающие с неба.
В какие-то районы ливень еще не добрался, но уже близко:
— У нас в Керамзитном только гремит, — пишет жительница Кургана.
— В Рябково началась, — делится другой пользователь соцсетей.
— У нас тепло и солнце. Белозерское, — рассказывает местный житель.
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