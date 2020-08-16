В Челябинской области на М-5 перевернулась фура

На М-5 в Челябинской области перевернулась фура. Фото: vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk

В ночь на воскресенье, 16 августа, на трассе М-5 в Челябинской области перевернулась фура. ДТП произошла недалеко от города Сим. Другие водителя сняли последствия аварии на телефон и поделились роликами в соцсетях.

— Водитель Renault Premium с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего. На месте инспекторы ДПС регулируют движение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Пользователи соцсетей предположили, что водитель не справился с управлением из-за сильного ливня.

— Это было ночью. Дождь стеной шел, видимость плохая была, возможно погодные условия этому виной, — пишет подписчик одного из пабликов.

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