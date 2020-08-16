«Бьет по нервной системе»: шоумен из Челябинска Стас Ярушин рассказал, как болеет коронавирусом

Вместе с женой Стас сидит на самоизоляции. Фото: instagram.com/yarushinstanislav

Популярный шоумен и актер Станислав Яруш подхватил коронавиурс. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram:

— Не особо я хотел делиться этой информацией, но все же решил. Кто-то хайпует на короновирусе, кто-то делает из этого информационный повод в 14 дней и рассказывает свои наблюдения. Все к этому относятся по разному. Короче я молчал. С 1 августа я заболел этим популярным вирусом 21-ого века.

По словам Стаса Ярушина, болезнь у него протекает в легкой форме: первую неделю держалась температура 37,6, КТ показала минимальное поражение легких, вкусы и запахи он чувствует. Слабость появилась только на 10 день, да и то ненадолго.

— Единственное, что напрягает в этом вирусняке — то, что он бьет по нервной системе и депресняк не дает покоя. Я не мог посмотреть фильмы, собрать себя в кучу и начать делать какие-то вещи на удаленке. Все встало! — признается он, добавив что творческие силы потихоньку возвращаются.

В следующем посте Стас Ярушин пожаловался подписчикам на методы работы врачей по ПСР-тестам — мазкам из носо- и ротоглотки.

— ПЦР — это «внезапная тюрьма» для тех, кто сидит дома на карантине <…> Чтобы выйти из «тюрьмы» надо сдать два теста ПЦР. И если они будут отрицательные, то вас выпустят! А если нет, то еще плюс 14! Понимаете?! Плюс 14 тупо из-за мертвого материала вируса. Итак, у меня сегодня взяли второй тест. Если он положительный, то при полном здравии мне дадут еще +14, — возмущается Стас Ярушин.

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