В Челябинске под мостом нашли военнослужащего, который спасался от дедовщины

В Челябинске нашли военнослужащего, которого искали около двух месяцев. Фото: Елена Акимочкина/vk.com

Спустя два месяца в Челябинске нашли солдата Александра Татаренко, который проходил службу в Приморском крае.

Пропал контрактник еще 21 июня. Перед этим он оставил предсмертное сообщение. А вчера, 16 августа, его мама Елена Акимочкина рассказала в соцсетях, что они нашли сына под мостом.

— Неделю лежал под мостом. Рядом была колонка, пил. Нашли его таджики. Пошел с ними. Говорит, что умереть не смог, дальше было все равно. Жил у них в сломанной машине, работал за еду. Медленно приходил в себя. Когда решил, что нужно жить, начал просить купить телефон. Когда купили, вышел с нами на связь, папа вылетел и на перекладных привез домой, — говорит Елена.

Сегодня семья пойдет жаловаться в военную прокуратуру. Мама пропавшего говорит, что ее сын был вынужден бежать из-за дедовщины.

— Считаю, что это не дедовщина. Это тюремные законы, — добавила Елена. — В прошлом году в этой же части два месяца мальчишку искали, нашли в лесу (нашел частный сыщик) повешенным. Конечно, это для части лучше, никто ничего не напишет на них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru