«Теперь у нас настоящий порт!»: после дождя в Челябинске затопило дорогу возле «Порт-Артура»

Возле рынка в Ленинском районе затопило дорогу Фото: Ирина ФАДЮШИНА

После дождливой ночи жители Ленинского района проснулись на берегу моря. Дело в том, что дорогу возле рынка Порт-Артур затопило так, что своим ходом человек ее не перейдет.

— Теперь у нас есть настоящий порт! — рассказывает читательница КП-Челябинск.

На кадрах видно, что машина с трудом преодолевает образовавшийся водоем. А вот обычные пешеходы скорей всего смогут попасть на другой «берег» только вплавь.

Напомним, в воскресенье град рзамером с перепелиное яйцо обрушился на Магнитогорск и уничтожил урожай садоводов.

СПРАВКА КП

Порт-Артур, или просто Порт — неофициальное название микрорайона в Ленинском районе. Он возник на месте одноименного поселка, преобразованного из станицы Шугаевской. Считается, что героическое название распространилось от казаков, вернувшихся с русско-японской войны, которые принимали участие в защите крепости Порт-Артур и составляли основную часть населения поселка. После перестройки на улице Пограничной построили крытый рынок «Порт-Артур».

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