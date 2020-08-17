Челябинск вошел в топ-3 городов России по употреблению слов-паразитов

Челябинцы чаще употребляют слова-паразиты в своей рече, чем другие россияне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным соцопроса, проведенного агентством Zoom Market в августе 2020 года, чаще всего слова-паразиты в своей речи используют жители Краснодара, Липецка и Челябинска. Столица Южного Урала заняла третью позицию в этом рейтинге.

Также по результатам опроса, жители Томска и Новосибирска реже всех остальных россиян прибегают к помощи слов-паразитов.

Самыми популярными словами стали: «блин» (и производные), «типа», «как бы», «ну», «нафиг» (и производные), «короче» и «это самое».

Эксперты отмечают, что слова-паразиты мы используем, чтобы заполнить смысловые паузы и сделать речь более связанной. А их употребление напрямую не связано с интеллектом человека.

Всего в опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов из 20 городов России.

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