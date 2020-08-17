Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 17 августа 2020: еще четверо погибших за сутки

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 17 августа зарегистрировали 75 новых случаев. Всего 13374 южноуральца заразились COVID-19, 3495 из них находятся под присмотром врачей.

За день 32 человека выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9526 пациентов переболели коронаврусом.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных. 65-летний пациент умер от COVID-19, у остальных новый вирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 69 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сахарный диабет;

— пациент, 80 лет: злокачественное новообразование;

— пациентка, 56 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек.

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