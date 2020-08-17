Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 17 августа 2020: еще четверо погибших за сутки

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 17 августа зарегистрировали 75 новых случаев. Всего 13374 южноуральца заразились COVID-19, 3495 из них находятся под присмотром врачей.
За день 32 человека выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9526 пациентов переболели коронаврусом.
За минувшие сутки скончались четверо зараженных. 65-летний пациент умер от COVID-19, у остальных новый вирус был сопутствующим заболеванием:
— пациентка, 69 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сахарный диабет;
— пациент, 80 лет: злокачественное новообразование;
— пациентка, 56 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru