Нужно позаботиться о скейтерах: в Челябинске откажутся от ребристой плитки

Плитка без фаски уже укладывается в новых скверах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова подняла вопрос о плитке, которую укладывают в скверах и на тротуарах. По ее словам, подрядчикам следует позаботиться о любителях скейтбордов и подбирать материалы, не препятствующие комфортному катанию.

— Там, где будут выполняться работы по укладке плитки, нужно ввести в стандарт благоустройства ту плитку, которая будет среднего размера, крупного размера и без фаски, — заявила Наталья Котова.

Такие меры приняты для того, чтобы жители города смогли беспрепятственно кататься на скейтбордах, роликах и самокатах. В качестве образца Наталья Котова предложила сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной. Там подрядчик в процессе работы решил уложить плитку без фаски.

Напомним, жителей Челябинска возмутил песок, который подрядчики оставляют на тротуарах после укладки плитки. Он используется в процессе работы, потом его обещают убрать. На прошлой неделе губернатор Челябинска распорядился не затягивать с очисткой пешеходных зон.

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