Из аэропорта Кургана появятся дополнительные рейсы в Москву

Фото: аэропорт Курган/vk.com

С 1 сентября авиакомпания Utair вводит дополнительные рейсы из Кургана в Москву по вторникам, четвергам и субботам. На сегодняшний день это единственное направление из столицы Зауралья.

Согласно расписанию, вылеты из Кургана будет осуществляться в 22:50 (время местное для города отправления). Из Москвы в Курган — 17:00. Полетная программа рассчитана всего на месяц — до 29 сентября.

— А со 2 октября жители нашей области смогут улететь в Москву самолетом авиакомпании «Победа», — рассказали в пресс-службе курганского аэропорта.

Отметим, что с начала апреля и до начала июня из-за коронавирусных ограничений аэропорт Кургана был полностью закрыт.