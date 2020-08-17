В Челябинской области смягчили наказание полицейскому, «отмазавшему» пьяного коллегу

Защита настаивала на оправдании полицейского Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня Челябинский областной суд изменил приговор бывшему заместителю начальника полиции Верхнеуральского района Данияру Кудабаеву. По данным суда, 18 января в Верхнеуральске он отдал незаконный приказ сотрудникам ГИБДД. Полицейские остановили машину заместителя начальника ГУФСИН России по Челябинской области, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда Кудабаев разрешил отправить на медицинское освидетельствование другого человека и приказал полицейским не препятствовать этому.

22 июня суд признал, что Кудабаев превысил свои полномочия и лишил его права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на три года. Однако сегодня этот приговор изменили на штраф.

— Сегодня суд признал неустановленным одно из таких последствий преступных действий осужденного, как нарушение прав и законных интересов организаций, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова. — В связи с этим исключил данное общественно опасное последствие из приговора и смягчил наказание, назначив Кудабаеву штраф в размере 70 тысяч рублей.

Сторона защиты настаивала на оправдании Кудабаева, однако прокурор эту точку зрения разделять не стал.

В прошлом году в Челябинской области произошел еще один скандальный инцидент с полицейским. Экс-начальник ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко сел за руль пьяным и попал в ДТП. Долгое время мужчина не признавал вину и заявлял, что его подставили. После увольнения из МВД Керусенко пошел устраиваться на службу в армию.

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