Стакан-великан и огромная ложка: на вокзале Челябинска установили необычный арт-объект

На вокзале в Челябинске появился двухметровый подстаканник. Фото: vk.com/ ЖД FM
В здании челябинского вокзала появился впечатляющий арт-обет — двухметровый подстаканник со стаканом и ложкой. Скульптуру установили на первом этаже, чтобы все желающие смогли сделать фото.
— Подстаканник давно стал символом путешествия на поезде. А начинается оно с вокзала. Надеемся, необычно большая копия подстаканника порадует пассажиров и создаст благоприятное настроение перед поездкой, — объяснила пресс-секретарь ЮУЖД Мария Барковская.
Стакан-великан установили в честь Дня железнодорожника и к 55-летию челябинского вокзала — юбилей выпадает на ноябрь 2020 года.
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