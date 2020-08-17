Стакан-великан и огромная ложка: на вокзале Челябинска установили необычный арт-объект

На вокзале в Челябинске появился двухметровый подстаканник. Фото: vk.com/ ЖД FM

В здании челябинского вокзала появился впечатляющий арт-обет — двухметровый подстаканник со стаканом и ложкой. Скульптуру установили на первом этаже, чтобы все желающие смогли сделать фото.

— Подстаканник давно стал символом путешествия на поезде. А начинается оно с вокзала. Надеемся, необычно большая копия подстаканника порадует пассажиров и создаст благоприятное настроение перед поездкой, — объяснила пресс-секретарь ЮУЖД Мария Барковская.

Стакан-великан установили в честь Дня железнодорожника и к 55-летию челябинского вокзала — юбилей выпадает на ноябрь 2020 года.

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