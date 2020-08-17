ВТБ открыл льготную кредитную линию Петропавловскому зерновому комплексу

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ предоставил кредитную линию в размере 250 млн рублей крупному производителю зерна в Челябинской области – Петропавловскому зерновому комплексу. Соглашение заключено в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства РФ (программа №1528), предусматривающей ставку не выше 5% годовых.

Предприятие сможет направить финансирование на покупку семян, удобрений, инвентаря и другого сырья и оборудования. Это позволит нарастить объемы производства фуражного зерна и обеспечить потребности «Птицефабрики «Челябинская».

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, подчеркнул: «Мы понимаем значимость агропромышленного сектора для Южного Урала и развиваем сотрудничество с сельхозпредприятиями. Сейчас 20% портфеля кредитов, выданных ВТБ малому и среднему бизнесу региона, приходится на АПК. Уверены, что данная сделка позволит нашему клиенту успешно решить намеченные задачи».

Борис Мызин, управляющий ООО «Петропавловский зерновой комплекс»: «Доступное финансирование по госпрограмме — важный инструмент развития для сельскохозяйственной отрасли. Кредитная линия поможет нам увеличить производственные показатели. Мы признательны ВТБ за клиентоориентированность и оперативную работу с заявкой».

ВТБ активно работает по направлению льготного кредитования сельхозпредприятий Челябинской области. За январь-июль 2020 года ВТБ увеличил портфель льготных займов, выданных в регионе по программе Минсельхоза, на 50% — до 4,1 млрд рублей.

Справка:

ООО «Петропавловский зерновой комплекс» — дочерняя компания ПАО «Птицефабрика «Челябинская», входящей в ТОП-10 крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления в России. Петропавловский зерновой комплекс специализируется на производстве фуражного зерна, на предприятии внедряются современные почво-, влаго- и энергосберегающие технологии.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).