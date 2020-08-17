КПК «УралЗайм» уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания членов

Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» (ОГРН 1197456027416), располагающийся по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 161, пом. 101., зарегистрированный 21.06.2019г. Инспекцией Федеральной службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска, уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.
Дата проведения внеочередного Общего собрания — 21.09.2020
Время проведения внеочередного Общего собрания — 13:00
Место проведения внеочередного Общего собрания — 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 131, 3 этаж, зал GreenHall.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания.
2. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания.
3. О реорганизации КПКГ «УралЗайм» форме присоединения к КПКГ «ГорЗайм Урал» (ОГРН 1151690067418 , ИНН 1655335521/ КПП 590301001,юр.адрес: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196, оф. 41).
4. Утверждение порядка реорганизации Кооператива.
5. Утверждение передаточного акта реорганизуемого Кооператива.
6. Утверждение договора о присоединении КПКГ «УралЗайм» к КПКГ «ГорЗайм Урал».
7. Рассмотрение других вопросов.
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «УралЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 161, пом. 101.
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