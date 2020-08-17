В Челябинске придумали «умный» обруч, считающий сожженные калории

Тот самый обруч и перчатки. Фото: "Кванториум".

Воспитанники технопарка «Кванториум» придумали «умный» обруч и «умную» боксерскую перчатку. Оригинальные фитнес-гаджеты подсчитывают количество оборотов, ударов и даже количество сожженных за тренировку калорий. Кроме того, приборы выстраивают индивидуальный график и ритм тренировок.

— Наш фитнес-проект появился благодаря соглашению с группой пакистанских робототехников, заключенному в ноябре 2019 года. В рамках соглашения воспитанники детского технопарка создали устройства, направленные на формирование здорового образа жизни, — рассказали в пресс-службе технопарка.

Опытные образцы передадут зарубежным коллегам. В Пакистане гаджеты пройдут серию испытаний, после этого их поставят на массовое производство.

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