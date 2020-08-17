Девочка с опухолью из Магнитогорска получила долгожданное лекарство

Соне привезли дорогое лекарство из-за границы. Фото: evgeny_maiorova/instagram.com

Четырехлетняя Софья Барашова из Магнитогорска получила лекарство, которое поможет ей в борьбе с раковой опухолью. Она ждала препарат долгие четыре месяца и не могла начать лечение.

Дело в том, что лекарство должны были привезти в апреле из Венгрии. И в тот момент страны начали закрывать границы из-за коронавируса.

— Долгие четыре месяца длилась, без преувеличения, спасательная операция. Были испробованы все варианты с доставкой препарата иностранными авиалиниями с использованием стыковок. Трудность заключается в том, что срок хранения препарата очень короткий, — объяснили в пресс-службе организации «Искорка Фонд».

На прошлой неделе Софья все-таки улетела в Москву вместе с мамой. За девочку порадовалась и уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова, ранее возглавлявшая «Искорку».

— В процессе одних из переговоров у меня спросили: «Вы что верите, что за лекарством для одного ребенка отправят самолет?» Да, я верю. Мы верили. — поделились Евгения Майорова в Instagram.

Сейчас Соня находится в Москве, где ей должны помочь опытные врачи.

Напомним, для лечения ее опухоли необходима MIBG-терапия — внедрение радиоактивного йода, которые разрушают вредные клетки изнутри. Когда радиоактивное вещество выйдет из организма девочки, ее перевезут в клинику Санкт-Петербурга на аутотрансплантацию.

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