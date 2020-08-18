«Железобетонные остановки «для дебилов»: губернатор Курганской области эмоционально высказался о хулиганах

Вадим Шумков заявил, что в городе продолжат устанавливать красивые стеклянные остановки. Фото: Вадим Шумков/vk.com

В Кургане разбили и изрисовали новые стеклянные остановки. На этот счет высказался Вадим Шумков.

— Знаю, что это вызывает ожесточенные споры и нередко ругань, вплоть до взаимных оскорблений и предложений ставить железобетонные остановки «для дебилов», как пишут наиболее горячие головы. Друзья... Мы ставили и будем ставить остановки для людей, поскольку именно они живут в этом городе. Просто у части этих людей их жизнь и их мир в существенной части замкнулся на ненависти ко всему, что не входит в их восприятие окружающей действительности, — написал глава региона.

Он также высказал свое мнение, почему люди портят остановки:

— Им неприятно все, что как-то не входит в ставший привычным формат распада и деградации. А отсюда возникает желание это сломать или опустить до уровня своего восприятия. Тому, кто вырос в обстановке постоянного разрушения, трудно принять, что твоя жизнь — это в первую очередь твоя ответственность. Что твои личные неудачи в жизни и пробелы в воспитании не закрыть разбитым стеклом и разрисованной стенкой. Что, разрушая имущество, поставленное на деньги небогатой казны, ты сам бьешь по карману себя и своих соседей. Тем, кто предлагает ничего не менять и ругает таких людей, можно ознакомиться с теорией «разбитых окон».

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