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«Хватали по три дежурства»: челябинские росгвардейцы остались без премий за работу во время голосования по Конституции

Доплаты обещали на словах
Ирина ФадюшинаИрина ФадюшинаИринаФадюшина
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На избирательных участках силовики следили за порядком

На избирательных участках силовики следили за порядком

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии не досчитались обещанных выплат за работу на избирательных участках Челябинска в период голосования по поправкам в Конституцию РФ. Задача была простая: днем — следить за порядком, ночью — охранять сейф с бюллетенями.

— Руководство обещало по 10 тыс. рублей за смену. У нас даже командиры пошли, по три дежурства хватали. Им сейчас, наверное, больше всех обидно. Из управления тоже заступали, — рассказал журналисту КП-Челябинск один из сотрудников Росгвардии, который пожелал остаться не названным.

По словам сотрудников, смены ставились вне графика. У некоторых — с ночи в ночь. Документа, где был бы оговорен вопрос оплаты, не было. Все на словах. В прошлом году доплачивали за работу в Единый день голосования, поэтому сотрудники предполагают: их руководство рассчитывало, что в этот раз будет также.

В ответ на наш официальный запрос, в пресс-службе Росгвардии прокомментировали, что никаких премий предусмотрено не было. За работу на избирательном участке можно попросить отгул или денежную компенсацию.

— В соответствии со ст. 53 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ» сотрудникам предоставляется компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности в другие дни недели. По просьбе сотрудника вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему может быть выплачена денежная компенсация. Но стоит учесть, что данная денежная компенсация не является премиальной выплатой, — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.

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