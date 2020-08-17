В Троицке пройдут скачки на приз губернатора Челябинской области

В Челябинской области пройдут скачки на приз губернатора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 сентября в Троицке пройдет большой спортивный праздник — скачки на приз губернатора Челябинской области. Региональные конноспортивные соревнования станут стартом возрождения Троицкого ипподрома.

В соревнованиях намерены участвовать сильнейшие спортсмены со всего УрФО. Зрители увидят чистокровных пород — орловских рысаках и русских верховых.

В программе соревнований — десять заездов, в том числе гонки рысистых и верховых пород разных возрастов, гладкие скачки, дистанционные заезды. Для зрителей подготовят большую развлекательную программу. Желающие смогут сдать нормативы ГТО.

Кстати, возрождать традиции конноспортивных соревнований и поддерживать спортивное коневодство решено после обращения к губернатору Алексею Текслеру владельцев скаковых лошадей из Аргаяшского, Верхнеуральского, Троицкого районов.

По поручению главы региона создается конноспортивный комплекс областного уровня, на базе Троицкого ипподрома. До конца года должен быть готов проект реконструкции. Работы начнутся в следующем году.

Примерная стоимость всего комплекса работ — около 120 млн руб.

Кстати, место проведения скачек на юге Челябинской области легендарное. Ипподром построен в конце XIX века, на деньги купцов Яушевых.

На ипподроме в Троицке бывали маршалы Буденный и Жуков. В годы Великой Отечественной отсюда отправляли лошадей на фронт.

После войны на конезаводе в Троицке вывели новую породу верховых лошадей — кустанайскую.

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