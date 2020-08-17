Погода в Челябинске на 18 августа 2020: в настроении Питера

Тепло, но пасмурно и дождик.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
238 лет назад в этот день в Санкт-Петербурге торжественно открыли самый известный памятник Петру I — Медный всадник. То утро в Питере началось с дождичка, но потом небо очистилось, и на Сенатской площади прошел парад. А какой будет погода в Челябинске 18 августа 2020 года?
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на вторник прохладно: +10…+12. Днем немного теплее, но незначительно: всего +15…+17 градусов.
И ночью, и днем возможны небольшие дожди.
Такая температура продержится в городе до конца недели. Она считается нормой для августа.
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