Челябинские фитнес-гаджеты будут использовать по всему миру

Воспитанники челябинскоготехнопарка «Кванториум» закончили работу над фитнес-проектом. Ребята разработали «умный» обруч и боксерскую перчатку. Уже достигнута договоренность с компанией из Пакистана по массовому производству изделий.

Специфика детского технопарка «Кванториум» — это проектное обучение, нацеленное на решение реальных производственных или социальных нужд. Фитнес-проект был реализован, благодаря соглашению, заключенному в ноябре прошлого года с группой пакистанских робототехников. В рамках соглашения воспитанники челябинского детского технопарка создали устройства, направленные на формирование здорового образа жизни.

— Детский технопарк «Кванториум» активно сотрудничает как с челябинскими, так и с зарубежными компаниями.Вместе с педагогами ребята занимаются автоматизацией производства, создают роботизированные устройства для различных сфер деятельности, в том числе облегчающие жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. В качестве экспертов готовых проектов выступают сами сотрудники предприятий, — комментирует Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале.

Вот и на этот раз по просьбе пакистанских коллег ребята вместе с наставниками создали альтернативу существующим средствам индивидуальной тренировки — «умный» обруч и «умную» боксерскую перчатку.Устройства не просто считают количество ударов и оборотов, а подсчитывают количество калорий, которые спортсмен «сжег» во время тренировки. Кроме того, приборы настолько умны, что выстраивают свой индивидуальный график и ритм тренировок.

Опытные образцы будут переданы зарубежным коллегам, которые планируют после серии испытаний производить гаджеты в массовом порядке и наладить продажи по всему миру. Челябинские блогеры Макс Бодягин и Саша Версаль захотели первыми испытать изобретения школьников.

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