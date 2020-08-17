«В боку торчал нож»: возле госпиталя в Челябинске напали на женщину

Кто и почему ударил ножом женщину предстоит установить полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возле Госпиталя ветеранов войн на улице Медгородок ранили ножом женщину. Инцидент произошел сегодня днем.

— На скамейке сидела полная женщина, в боку нож торчал. На место прибыли скорая и Росгвардия, — рассказал журналисту КП-Челябинск очевидец происшествия.

Женщину увезли в больницу. В полиции факт инцидента подтвердили, подробности пока не сообщаются.

— В отделе полиции «Центральный» проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

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