«В боку торчал нож»: возле госпиталя в Челябинске напали на женщину

Кто и почему ударил ножом женщину предстоит установить полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Возле Госпиталя ветеранов войн на улице Медгородок ранили ножом женщину. Инцидент произошел сегодня днем.
— На скамейке сидела полная женщина, в боку нож торчал. На место прибыли скорая и Росгвардия, — рассказал журналисту КП-Челябинск очевидец происшествия.
Женщину увезли в больницу. В полиции факт инцидента подтвердили, подробности пока не сообщаются.
— В отделе полиции «Центральный» проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинской области.
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