В Челябинске отменили футбольный матч из-за коронавируса

А ведь фанаты надеялись, что челябинский клуб сможет закрыть свое последнее поражение у себя дома. Фото: ФК «Челябинск»

Футбольный матч, запланированный между клубами «Челябинск» и «Носта», отменили. Он должен был состояться 19 августа. Как сообщили в пресс-службе клуба столицы Южного Урала, причиной срыва послужил коронавирус.

— Решением Российского футбольного союза матч 1/128 финала Бетсити-Кубка России между футбольными клубами «Челябинск» и «Носта» (Новотроицк), который должен был пройти 19 августа, не состоится в связи с тем, что новотроицкая команда находится на карантине, — сообщила пресс-служба ФК «Челябинск».

Напомним, в начале августа стало известно, что ФК «Носта» не сможет провести свои первые матчи после возобновления сезона. Как сообщали в пресс-службе новотроицкого клуба, у их игроков обнаружили COVID-19.

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