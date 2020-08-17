Губернатор Шумков пообещал единовременные выплаты учителям, воспитателям и младшим медработникам

Деньги должны поступить до начала учебного года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил поддержать педагогов, сотрудников детсадов и младших медработников в период пандемии коронавируса. Он выделил для них из бюджета правительства региона единовременные выплаты в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

— Поддержку получат отдельные категории бюджетников, наименее социально защищенные, у которых оплата труда не индексируется постоянно. Уже подписан документ. Надеюсь, до 1 сентября начнутся выплаты. Я попросил коллег перечислить деньги как можно быстрее, потому что большинство получателей выплат – это мамочки, им надо готовить детей к школе, — отметил Шумков.

Известно, что выплаты для начинающих учителей составят 10 тыс. рублей, а для заслуженных — 15 тыс. рублей. Воспитатели и помощники воспитателей получат 10 тыс. рублей. Аналогичную сумму денежных средств выдадут сотрудникам больниц региона, которые относятся к младшему медперсоналу.

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