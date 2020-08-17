Есть пострадавшие: пожар на территории ММК переполошил жителей Магнитогорска

Дым было видно издалека. Фото: vk.com / «Чёрное&Белое Магнитогорск»

В Магнитогорске Челябинской области началась паника из-за пожара, который произошел вечером, 17 августа, в коксовом цехе металлургического комбината. Жители города стали сообщать в пабликах о том, что они слышали взрыв, доносящийся со стороны предприятия.

— Что за взрыв на 7-8 коксовой батареи? Может, кто знает, просто знакомые там работают, не могу дозвониться, — пишут подписчики группы «Чёрное&Белое Магнитогорск».

— Горела сегодня 8 батарея, был взрыв, — написал комментарий к посту житель Магнитогорска

В МЧС сообщили, что пожар был, но без взрыва.

— Горела территория площадью 50 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Возгорание ликвидировано. Пострадали 3 человека, они доставлены в больницу — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины возникновения огня.

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