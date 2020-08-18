Директорам сельских школ гарантировали льготу по оплате ЖКХ

Руководителям сельских школ гарантировали льготу. Фото: Андрей КАРА

Коллектив небольшой, а забот — полон рот. Это — о руководителях сельских школ. Задачи и проблемы одинаковы и в больших образовательных центрах, и в маленьких, на несколько классов. В последних даже хлопотней бывает. Например, для недопущения распространения ковида дети из разных классов не должны пересекаться. В больших школах требование Роспотребнадзора выполнить проще, открыв все входы в здание. А на селе многие дети добираются на уроки из соседних деревень. Значит, логистику нужно выстраивать иначе.

Нелегкий труд руководителя сельской школы в Челябинской области поддержат льготой. Депутаты ЗСО поддержали законодательную инициативу губернатора, расширив список сельских специалистов, которые могут воспользоваться мерами поддержки.

Кроме педагогов льготу на оплату услуг ЖКХ получили директора школ и их замы, руководители структурных подразделений (учебно-методической работы, учебно-воспитательной работы, допобразования, психолого-педагогической службы, соцзащиты, физкультурно-оздоровительной работы, обеспечения безопасности обучающихся, информатизации, АХЧ, финансово-экономической службы и др.).

Компенсационные выплаты сохранятся за руководителями и после выхода на пенсию. Цена вопроса из областного бюджета — 42,7 млн руб.

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