Старый завод — новая площадка: Текслер работает в Верхнем Уфалее

"Уфалейникель" был градообразующим предприятием и кормильцем семей. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 18 августа, губернатор Челябинской области инспектирует Верхний Уфалей. После закрытия предприятия «Уфалейникель» в 2017 году промплощадка стала рассматриваться как место роста предприятий, работающих в статусе резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Губернатору презентуют инвестиционные проекты, которые планируется развивать на свободных площадях.

Текслер проведет встречу с главой муниципалитета, проконтролирует исполнение поручений, данных им раньше.

Побывает в городской больнице, где сейчас идет ремонт; заедет в гимназию №7, чтобы проверить ее готовность к новому учебному году.

В планах есть и стройплощадка ФОКа. Кроме того, губернатор осмотрит строительство дороги на объездной магистрали по ул. Дмитриева — ул. Халтурина.

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