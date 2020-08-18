В Верхнем Уфалее появится больше тысячи рабочих мест

Губернатору презентовали проекты новых предприятий. Фото: "Южноуральская панорама".

Во вторник, 18 августа, во время инспекционной поездки в Верхний Уфалей губернатор Алексей Текслер заявил о создании двух предприятий. Они разместятся на промплощадке закрывшегося в 2017 году «Уфалейникеля». Город получит более тысячи рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба главы региона, новые производства будут отвечать современным экологическим стандартам. При этом, предприятия намерены занять лидирующие позиции в стране.

Так ООО «Полимет Инжиниринг» инвестирует в создание цинкового электролизного завода более 21,4 млрд руб. В год предприятие планирует выпускать 120 тыс. т. цинка. По мощности завод станет вторым в России. Город получит 820 рабочих мест. Средний уровень зарплаты конкурентный: более 56 тыс. руб. За 20 лет работы предприятие перечислит налогами более 20 млрд. руб.

ООО «Формат-ЕК» инвестирует в производство мелющих шаров для ГОКов более 5 млрд руб. Верхний Уфалей получит 240 рабочих мест со средней зарплатой в 55 тысяч рублей. Налогами завод перечислит около 6 млрд рублей

Впереди — общественные обсуждения проектов и прохождения госэкспертизы. Предприятия появятся к середине 2022 года.

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