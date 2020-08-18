Героиня программы «Жди меня» из Челябинской области, которая искала сестру 78 лет, попала на страницы французской газеты

Сестрам было 13 и 15 лет, когда их эвакуировали из Сталинграда. Фото: МВД РФ

История 92-летней Юлии Харитоновой и ее 94-летней сестры Розалины, разлученных во время бомбежки в Сталинграде и нашедших друг друга спустя 78 лет, попала на страницы французской газеты La Croix.

Издание рассказывает, что когда «немецкие самолеты сбросили тонны бомб на Сталинград», 15-летняя Розалина работала на танковом заводе, в 13-летняя Юлия — на почте.

Скрин: la-croix.com

— В 1942 году две молодые девушки жили в этом городе, на арене ужасной битвы, унесшей более миллиона жизней всего за шесть месяцев. Отец сбежал из дома. Брат был на фронте, — пишет La Croix. — Юля с матерью и еще одной сестрой быстро эвакуируются, направляясь в Среднюю Азию. Одна голодает, у другой — тиф. Юлия выживает, убежденная, что фашистские бомбы убили Розалину. У нее была только одна смутная надежда: однажды найти Юру, брата, ушедшего на фронт.

Как сообщала ранее «Комсомолка», история началась с того, что дочь Юлии Харитоновой обратилась в полицию с просьбой помочь найти тетю. На программе «Жди меня» они нашли похожую историю разлуки, однако дата рождения и имя отличались от указанных в обращении.

— В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года, — рассказала подробности розыска официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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