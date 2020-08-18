«Это будет прецедент перед выборами»: минэкологии попросило поддержки у активистов в споре о стройке рядом с челябинском бором

В случае начала строительства техника будет проходить через лес Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске разгорелся скандал из-за возведения спортивно-оздоровительного комплекса рядом с городским бором на улице Лесопарковой, неподалеку от лыжной базы. Застройщик — ООО СОЦ «Стиль жизни» — подал иск в арбитражный суд из-за отказа мэрии в выдаче разрешения на стройку. Проблема в том, что стройка не предполагает подъездных путей, а значит техника будет ездить прямо через бор.

Минэкологии региона, выступающее в суде третьим лицом, поддерживает администрацию города.

— Хотя данный земельный участок не входит в границы бора, вызывает серьезные опасения тот факт, что застройщик не смог обосновать, каким образом к участку будут подведены сети, подъездные пути, доставляться стройматериалы без ущерба для Челябинского бора. Поэтому министерство экологии считает обоснованным отказ администрации города в предоставлении земельного участка. Мы также намерены поддерживать это решение в суде. Необходимо сделать все, чтобы снизить нагрузку, и без того избыточную, на городской бор, сделать все возможное для сохранения памятника природы, — написал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

Он обратился к эко-активистам с просьбой поддержать их в вопросе сохранения бора.

В ответ депутат Елена Вахтина заявила, что удивлена такой просьбе.

— Удивлена, но приятно удивлена. Общественники конечно тоже против. Я год переписываюсь с прокуратурой области и с администрацией города с целью отчуждения этой земли у собственника и сносу опасной разрушающейся постройки на этом участке. Дети очень любят там играть. Каким образом собственнику отошла территория бора в руки — большой вопрос и именно этим прокуратура должна была заинтересоваться. Но прокуратуре плевать на все, что происходит незаконного в городе. И тут неожиданно собственник обратился в суд! Однако! Если этому собственнику разрешать строить на этом участке с подведением туда коммуникаций и техники, это будет прецедент очередной, причем очень «удачный» перед выборами, — высказалась Елена Вахтина.

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