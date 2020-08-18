Текслер рассказал, как Верхний Уфалей вышел из «красных зон»

В Верхнем Уфалее Текслер рассказал о "перезапуске" ТОСЭР. Фото: телеграм-канал Е-область.

После закрытия в 2017 году градообразующего предприятия «Уфалейникель» маленький город впал в тяжелую депрессию. Как выражается губернатор Алексей Текслер, «город попал во все «красные зоны» по напряженности рынка труда». В рейтинге минэкономразвития РФ по итогам 2019 года Верхний Уфалей находился в худшем положении среди моногородов России.

Не помогал и статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), гарантирующий инвесторам преференции по налогам, сопровождение властями проекта и пр. Потому для Алексея Текслера, как для губернатора, отдельным вызовом было привлечь в город инвестора.

Чтобы процесс пошел, вместе с федеральным правительством региональная власть «перезапустила ТОСЭР». Был расширен спектр потенциальных инвесторов. И они пришли. Более тысячи рабочих мест получит город с запуском двух предприятий. Для Верхнего Уфалея, где после закрытия комбината резко обострилась тема безработицы, предлагаются конкурентные зарплаты: более 50 тыс. руб. Кадровый вопрос власти региона намерены решить подбором местных специалистов.

Промышленные производства с «зеленым акцентом» планируетмя запустить в городе. Цинковое производство не предусматривает традиционных печей. Объемы выбросов сократятся в тысячу раз, фактически до нуля, подчеркнул Текслер.

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