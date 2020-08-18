Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 августа 2020: 210 выздоровевших

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 18 августа зарегистрировали 74 новых случая. Всего 13448 южноуральцев заразились COVID-19, 3355 из них находятся под присмотром врачей.
За день 210 человек выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9736 пациентов переболели коронаврусом.
За минувшие сутки скончались четверо зараженных. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием:
— пациент, 70 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертрофия миокарда;
— пациент, 90 лет: хронический пиелонефрит;
— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, ретинопатия;
— пациентка, 75 лет: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность.
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