Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 августа 2020: 210 выздоровевших

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 18 августа зарегистрировали 74 новых случая. Всего 13448 южноуральцев заразились COVID-19, 3355 из них находятся под присмотром врачей.

За день 210 человек выписали из больниц. За время пандемии в Челябинской области 9736 пациентов переболели коронаврусом.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 70 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертрофия миокарда;

— пациент, 90 лет: хронический пиелонефрит;

— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, ретинопатия;

— пациентка, 75 лет: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность.

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