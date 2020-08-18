Челябинец, осужденный за махинации с реконструкцей аэропорта, выплатил штраф под угрозой сесть в тюрьму

Мужчина и его брат-близнец обещали помощь субподрядчикам Фото: Андрей АБРАМОВ

Судебные приставы заставили сотрудника «Центродорстроя», осужденного за махинации с торгами по реконструкции аэропорта, выплатить штраф в полмиллиона рублей. Он и его брат-близнец вымогали деньги с субподрядчиков за помощь в получении контрактов, хотя на своих должностях они не могли повлиять на итоги конкурсных процедур.

Каждому из них был назначен штраф по 250 тыс. рублей. Один из осужденных — житель Санкт-Петербурга, второй — челябинец. Взыскание уголовного штрафа со второго легло на судебных приставов отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области. После вступления в силу судебного решения он оплатил 190 тыс. рублей и пропал.

— Взыскание штрафа как основного вида наказания не предполагает применение традиционных мер принудительного исполнения, таких как арест имущества и обращение взыскания на денежные средства должника, — объяснили в пресс-службе УФССП по Челябинской области. — Осужденный должен самостоятельно исполнить наказание, в противном случае ему грозит замена приговора на более жесткий, вплоть до лишения свободы. Должник был предупрежден о последствиях неисполнения приговора суда, после чего сразу же внес денежные средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru