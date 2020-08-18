Менял внешность и отпечатки пальцев: задержан участник банды, орудовавшей в Челябинской области

На счету банды более 40 тяжких преступлений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области задержали участника ОПГ, орудовавшей с 1999 по 2011 годы, в Челябинской области и еще нескольких регионах. На счету банды более 40 тяжких преступлений.
— 40-летний задержанный в период розыска неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия, — рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.
По неподтвержденной информации, задержанный входил в ОПГ «Турбазовские», в связи с которой подозревают экс-главу Миасса Виктора Ардабьевского.
Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям:
— участие в устойчивой вооруженной группе (банде) (ч. 2 ст. 209 УК РФ),
— участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ),
— убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом (пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении семи лиц),
— покушение на убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом (ч. 3 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организованной группой в отношении двух и более лиц (пп. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ в отношении 4 лиц),
— разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью (пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ),
— разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью (пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ),
— незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).
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