Менял внешность и отпечатки пальцев: задержан участник банды, орудовавшей в Челябинской области

На счету банды более 40 тяжких преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали участника ОПГ, орудовавшей с 1999 по 2011 годы, в Челябинской области и еще нескольких регионах. На счету банды более 40 тяжких преступлений.

— 40-летний задержанный в период розыска неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия, — рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

По неподтвержденной информации, задержанный входил в ОПГ «Турбазовские», в связи с которой подозревают экс-главу Миасса Виктора Ардабьевского.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям:

— участие в устойчивой вооруженной группе (банде) (ч. 2 ст. 209 УК РФ),

— участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ),

— убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом (пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении семи лиц),

— покушение на убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом (ч. 3 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ),

— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организованной группой в отношении двух и более лиц (пп. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ в отношении 4 лиц),

— разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью (пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ),

— разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью (пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ),

— незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru