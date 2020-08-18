Самодеятельность: челябинская прокуратура закрыла частный детский сад

В учреждении не соблюдались никакие требования Фото: архив КП

Прокуратура Тракторозаводского района провела проверку частного детского сада для детей до трех лет в микрорайоне «Чурилово». Как оказалось, образовательное учреждение — ничто иное, как самодеятельность местной жительницы.

Женщина организовала присмотр за детьми, не имея при этом свидетельства индивидуального предпринимателя и не выполняя требования закона. Санитарные нормы в помещении не были соблюдены, режим дня и прогулок не разработан, а еду для детей женщина готовила сама. Документов, подтверждающих качество продуктов тоже не оказалось, да и личную медицинскую книжку горе-воспитательница не предоставила.

— По результатам проверки в отношении гражданки возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ «осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящее время частный детский сад прекратил свою работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru