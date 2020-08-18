На перевале Дятлова медведь украл полтора кило шоколада у туристов из Челябинска

На перевале Дятлова челябинцев ждал хозяин леса. Фото: Сергей Серебренников.
Инцидент произошел этим летом, когда туристы из Челябинска покорял перевал Дятлова. В лагерь туристов зашел бурый медведь и съел трехдневный запас продуктов, сообщает «Южноуральская панорама».
— Наш лагерь стоял на восточном склоне горы Холатчахль. Рано утром 4 августа мы услышали возню и бренчание посуды у костровища. Мы решили, что проснулся кто-то из соседней палатки. А потом увидели, что на «кухне» орудует медведь, — рассказал участник похода Сергей Серебренников.
Чтобы обезопасить себя, туристы стали кричать и стрелять из ракетниц. Но медведь не обращал на это внимания — он поедал оставленные продукты. И лишь когда челябинцы разом нажали на сигналы своих автомобилей, косолапый испугался и убежал.
Но до этого мишка успел утащить в заросли автомобильный холодильник, где лежали продукты. Воришка вытащил из него и сожрал 1,5 кило шоколада, колбасу и даже сыр в упаковке. А в самом лагере — сгущенку, печенье и рыбные консервы. Это был трехдневный запас продуктов.
А на прошлой неделе туристы из Миасса столкнулись с семейством медведей в Уральских горах. Мы рассказывали об этом подробно в минувшие выходные.
Как вести себя, если встретил в лесу косолапого мишку, по нашей просьбе рассказал биолог Александр Лагунов.
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