Жительница Челябинской области убила котенка на глазах у соседского ребенка

И как только рука поднялась! Фото: Валерий ШАХОВ

Дикая сцена в одном из частных домов Увельского района Челябинской области: разъяренная соседка на глазах у хозяйки и ее внука убила двухмесячного котенка, сообщает «Челябинск Сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

— 46-летняя женщина пришла в гости к 69-летней соседке. В какой-то момент гражданки повздорили. Тогда гостья схватила пушистого малыша и ударила его об стену. Котенок умер, — рассказали в полиции.

Все произошло на глазах девятилетнего внука хозяйки. Женщина заявила о произошедшем в полицию.

С обидчицы взяли подписку о невыезде. Заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Убийце котенка грозят пять лет заключения.

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