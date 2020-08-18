На одном из озер в Челябинской области всплыл новый остров

Похожие острова есть на озере Еловое. Оно расположено там же - под Чебаркулем. Фото: Наталья Окорокова.

На озере Большой Кисегач обнаружили новый остров, сообщает сайт «Полит74». Ученые полагают, что больше под воду он уже не уйдет.

— В августе наши ученые открыли остров Юбилейный на озере Большой Кисегач. Это не голец, там растут деревья, он не исчезнет в высокую воду. Такой подарок был сделан ко дню рождения «Русского географического общества», — рассказал сайту «Полит74» председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров.

Кстати, 18 августа в России отмечается День географа. Так как наша планета уже довольно хорошо изучена, современная география занимается географическими прогнозами: предсказывает, как изменятся те или иные ландшафты, а также оценивает перспективы экономического и политического освоения территорий.

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