В 80 сантиметрах над землей: пара из Челябинска устроила фотосессию на ходулях

Супруги устроили свидание на ходулях в Челябинске. Фото: Станислав Артишевский

Супруги Алексей и Светлана Швецовы из Челябинска устроили романтичную фотосессию на ходулях в центре города. Став на 80 сантиметров выше, они прогулялись по Кировке, станцевали там под музыку уличных музыкантов и дошли до набережной реки Миасс.

— Использовать ходули мы научились два года назад, — рассказал Алексей Швецов сайту Hornews.com. — Тогда нам хватило трех часов тренировок на улице, после которых мы уже начинали потихоньку ступать на них. Изначально для уверенности приходилось держаться за стенку или турник. Сейчас мы отлично ходим в них, а вместе со Светой можем даже поднимать детей над землей, для фото.

На высоте 80 сантиметров пара чувствует себя прекрасно. Фото: Станислав Артишевский

Супружеская пара регулярно выступает на праздниках. Обычно — в образах мимов, ангелов или венецианских ходулистов. Но для фотосессии они решили отказаться от ярких образов.

Как рассказала Светлана Швецова, ходули придали съемке в стиле Love Story некую метафору на любовь: влюбленные люди отрываются от земли и никого вокруг не замечают.

Пара вместе уже восемь лет, из них три года женаты. Все это время они и жили и работали вместе, умели найти компромиссы и стараться жить без ссор.

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