Сдавала подземные переходы в аренду: в Челябинске бывший директор горсада им. Пушкина предстанет перед судом

Помещение сдавалось по сниженной ставке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области направила суд дело в отношении бывшего директора МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина». Женщину будут судить за халатность.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемая без каких-либо торгов сдала в аренду подземные переходы, принадлежащие парку. Согласно договору арендная плата для коммерческой организации была заниженной, поэтому арендатор смог получить прибыль, которую раньше получал горсад им. Пушкина. Более того, организация могла сдавать помещения в субаренду.

— Муниципальному учреждению причинен ущерб в виде недополучения в период с июня 2018 по август 2019 года денежных средств в качестве арендных платежей в сумме около 5 млн. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Дело передано в Советский районный суд Челябинска.

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