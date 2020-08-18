На ночь привязывал к себе ремнем: 18-летний житель Челябинска похитил девушку в Зауралье

Парень во всем признался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парень из Челябинска не смог пережить разрыв с девушкой и похитил ее, угрожая убийством.

Влюбленные жили на квартире девушки в городке Щучье Курганской области. Однажды девушка призналась парню, что намерена с ним расстаться. Но челябинец не смог смириться с отказом от продолжения отношений и решил силой увезти суженую к себе.

Как-то на улице он подкараулил ее в безлюдном месте и, угрожая убийством, потащил в сторону автомобильной трассы. Несколько дней они шли вдвоем в сторону Челябинской области.

— Когда они останавливались для сна, молодой человек привязывал девушку к себе ремнем, чтобы та не сбежала. Но в какой-то момент, когда парень уснул, она смогла улизнуть и добралась на попутке до Челябинска. Здесь похищенная обратилась за помощью к людям, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

На молодого человека завели уголовное дело. За похищение человека ему грозят от пяти до двенадцати лет тюрьмы. Свою вину парень полностью признает.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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