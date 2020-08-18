Полиция по горячим следам нашла автомобиль, угнанный с автомойки в Челябинске

Угонщиков задержали по горячим следам. Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинску.

Житель Челябинска чуть было не лишился своей «Тайоты РАВ 4». Автомобиль, который стоит более миллиона рублей, украли прямо с автомойки на улице Каслинской в Калининском районе города.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полка дорожно-патрульной службы ГИБДД совместно с коллегами из отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне. Им оказался уже судимый 33-летний мужчина, — сообщает пресс-служба УМВД Челябинска.

Аналогичный случай произошел в Курчатовском районе Челябинска — здесь с парковки жилого дома по улице Бейвеля пропала «Лада Приора» стоимостью 120 тысяч рублей. Угонщиком также оказался ранее судимый 38-летний мужчина.

Возбуждены два уголовных дела. Подозреваемым грозят по пять лет заключения. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Полиция просит автовладельцев не оставлять ключи в замке зажигания, а также ценные вещи в салоне. И по возможности оборудовать свою машину сигнализацией.

Подать заявление об угоне машине можно круглосуточно.

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